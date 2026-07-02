AMSS: Vozačima se savetuje da ne voze prebrzo i drže odstojanje zbog nestabilnog vremena

Vozačima se savetuje da ne voze prebrzo i drže odstojanje na putu zbog nestabilnog vremena i iznenadnih pljuskova koji menjaju uslove za vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Foto: Srđan Ilić Na naplatnim stanicama u Srbiji jutros nema zadržavanja. Na granicama takođe nema zadržavanja za putnička vozila. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju četiri sata na graničnom prelazu Šid, dva sata na Horgošu i oko sat vremena na Batrovcima. Na ostalim prelazima nema zadržavanja ni za teretna vozila.