Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Insajder pre 3 sata  |  Beta
Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su četiri osobe lakše povređene.

Hitna pomoć. Foto: Srđan Ilić To je rečeno Beti u Hitnoj pomoći. Kako se navodi, svi povređeni prevezeni su na Vojno-medicinsku akademiju. Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 100 puta, od čega je 15 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
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