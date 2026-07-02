Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su četiri osobe lakše povređene.

Hitna pomoć. Foto: Srđan Ilić To je rečeno Beti u Hitnoj pomoći. Kako se navodi, svi povređeni prevezeni su na Vojno-medicinsku akademiju. Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 100 puta, od čega je 15 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.