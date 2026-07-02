"Ime crveno u sistemu": Novinar Petar Komnenić kaže da je nezvanično upoznat sa odlukom da mu je zabranjen ulazak u Srbiju

Novinar i autor emisije "Načisto" na crnogorskoj Televiziji Vijesti Petar Komnenić je rekao da je u trenutku napuštanja Srbije nezvanično upoznat sa odlukom da mu je ubuduće zabranjen ulazak u zemlju. Povodom toga se oglasio premijer Crne Gore Milojko Spajić koji je naveo da je "teško meru kojom je Srbija reagovala na zabranu ulaska glavnom i odgovornom uredniku Informera u Crnu Goru smatrati recipročnom".

Foto: Srđan Ilić Komnenić je za odluku srpskih vlasti saznao u utorak (30. jun), u trenutku kad je napuštao Srbiju, pišu Vijesti. "S odlukom da mi je ubuduće zabranjen ulazak u Srbiju, nezvanično sam upoznat u trenutku napuštanja te države. Naime, u zemlju sam nesmetano ušao par dana ranije, što me upućuje na zaključak da su tamošnje vlasti, koje su u to vreme organizovale okupljanje u Beogradu, imale preča posla od bavljenja kontramerama. Kad sam došao na granični