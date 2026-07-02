Javno slušanje o predlogu izmena Zakona o finansiranju političkih aktivnosti održano u Novom Sadu

U Novom Sadu danas je održano treće javno slušanje o predlogu izmena i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, a poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović, koji je predlog uputio u skupštinsku proceduru, izjavio je da se jedna od novina u zakonu odnosi na ukidanje jemstva za političke subjekte koji nemaju svoje ovlašćene predstavnike, odnosno poslanike ili odbornike u skupštinama.

Skupština Vojvodine Foto: Nter25, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons Petrašinović je rekao da predlog omogućava i takvim političkim subjektima da ostvare prava na sredstva iz javnih izvora bez polaganja jemstva. Naveo je da se jedna od preporuka ODIHR-a odnosi na smanjivanje donacija koje fizička i pravna lica mogu da doniraju političkim subjektima i na objavljivanje finansijskih izveštaja, a jedna na dostavljanje izvoda iz banaka političkih organizacija, kao i