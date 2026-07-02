Najmanje 18 ubijenih u ruskom napadu na Kijev, pogođeno najmanje 20 stambenih zgrada

Broj ubijenih u ruskom masovnom raketnom napadu na Kijev povećan je na 18, dok je broj povređenih povećan na najmanje 90, preneo je danas Ukrinform.

Kijev posle bombardovanja. Foto: Tanjug (AP Photo/Efrem Lukatsky) Prethodno je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko saopštila je da je u napadu pogođeno više od 20 stambenih zgrada, kao i da je oko stotinu kuća oštećeno usled granatiranja. "Ove noći, Rusija je ponovo izvršila ciničan masovan napad na Ukrajinu. Neprijatelj je koristio desetine balističkih raketa. Kijev je najviše stradao. Za sada je poznato 13 smrtnih slučajeva", navela je Sviridenko, a prenosi