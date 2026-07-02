RHMZ: Upozorenje na vremenske nepogode na području Srbije, u Beogradu pljuskovi sa grmljavinom

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
RHMZ: Upozorenje na vremenske nepogode na području Srbije, u Beogradu pljuskovi sa grmljavinom

Republički hidro-meteorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode, dok je za područje Beograda izdato upozorenje na lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević "Danas promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar", navodi se u upozorenju za područje cele Srbije, koje je objavljeno na internet stranici RHMZ-a. U upozorenju za Beograd navodi se da se danas u pojedinim delovima grada očekuju "lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar". RHMZ u
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