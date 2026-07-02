Tkačenko: Osam osoba poginulo u ruskom napadu na Kijev; Finska zatvorila vazdušni prostor

Osam osoba poginulo je tokom protekle noći u Kijevu, u masovnom ruskom napadu raketama i dronovima, saopštio je šef kijevske gradske vojne administracije Timur Tkačenko, dok je Finska zbog pretnji od ruskih dronova zatvorila deo svog vazdušnog prostora, a Poljska je podigla vojne avione.

Kijev posle bombardovanja. Foto: Tanjug (AP Photo/Efrem Lukatsky) "Do sada je broj žrtava ruskog napada porastao na osam“, rekao je Tkačenko u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform. Tkačenko je kazao da su ruske snage ponovo gađale stambene zone i ubijale civile. Prema njegovim rečima, ruski napadi izazvali su ozbiljna razaranja i značajan broj žrtava, među kojima ima i dece. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je na svom Telegram kanalu da su u napadima