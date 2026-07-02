Zapalio se šinobus na pruzi Niš- Svrljig, nema povređenih

U selu Jasenovik, na pruzi između Niša i Svrljiga oko 18.50 sati došlo je do požara na šinobusu, a svi putnici su evakuisani i nema povređenih, rečeno je Tanjugu u PU Niš.

Ilustracija, foto: Srđan Ilić Na teren je izašlo 10 vatrogasaca sa tri vozila. "Požar je lokalizovan, a svi putnici su bezbedno izašli iz voza i nema povređenih. Hitna pomoć je takođe bila tu iz preventivnih razloga. Železnički saobraćaj na relaciju između Niša i Svrljiga je obustavljen. Istraga će utvrditi kako je došlo do požara", navode iz policije.