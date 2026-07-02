Kod Leskovčanina pronađen aresenal oružja – određeno zadržavanje

Jugmedia pre 18 minuta  |  JuGmedia
Kod Leskovčanina pronađen aresenal oružja – određeno zadržavanje

Pripadnici MUP Niš, u saradnji sa leskovačkom policijom, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, uhapsili su S.

M. (1958) iz Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi policija je pronašla 1.255 metaka različitog kalibra, dve mine za minobacač, oko 250 grama materije za koju se sumnja da je eksploziv, oko 320 centimetara sporogorećeg štapina, kao i okvir za automatsku pušku. S.M. je, po nalogu Višeg javnog
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