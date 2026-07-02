Najmanje 13 žrtava u ‘najvećem napadu’ Rusije na Kijev

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Shutterstock Najmanje 13 ljudi je poginulo, među njima i deca, u „najmasovnijem napadu“ Rusije na Kijev od početka rata 2022. godine, kako ga je opisao gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

Ranjeno je oko 90 ljudi, dodao je. Iako je u nekim ranijima napadima na Kijev bilo više žrtava, u ovom udaru Rusije pogođene su lokacije širom ukrajinske prestonice. Deca su među „značajnim brojem“ žrtava u Kijevu, saopštio je Timur Tkačenko, šef vojne administracije u prestonici. „Neprijatelj je još jednom namerno gađao stambene zone i ubijao civile“, rekao je on 2. jula ujutru. Iz ruskog Ministarstva odbrane tvrde da su im meta bila energetska postrojenja i da su