Više od 20 mrtvih i desetine povređenih u ‘najvećem napadu’ Rusije na Kijev

Reuters Najmanje 21 čovek je poginuo, među njima i deca, u ruskom napadu na Kijev u noći između 1. i 2. jula, saopštio je Timur Tkačenko, šef vojne administracije u ukrajinskoj prestonici.

Bio je ovo „najmasovniji napad“ na Kijev od početka rata 2022. godine, rekao je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko. Petak je proglašen Danom žalosti. Ranjeno je najmanje 85 ljudi, od toga su dvoje deca, dodaju ukrajinski zvaničnici. Iako je u ranijim napadima na Kijev bilo žrtava, u ovom udaru Rusije pogođene su lokacije širom ukrajinske prestonice, među njima oko 100 zgrada, kažu ukrajinski zvaničnici. Nekoliko naselja je evakuisano pošto su napadi