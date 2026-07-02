Više od 42.000 putnika u junu na aerodromu u Nišu

Kroz aerodrom „Konstantin Veliki“ u Nišu je u junu je prošlo 42.167 putnika, što je za 8% više u odnosu na isti mesec prošle godine i, kako ističu iz ovog preduzeća, najuspeštniji mesec po broju putnika od početka godine.

Uvećan je broj putnika u odnosu na maj i to za oko 5.000 putnika. Ovo uvećanje ne čudi kada se uzme u obzir da su se u junu aktivirali letovi do Tivta, Atine, Krfa, Ciriha, Antalije i Monastira. Tako su u maju na niškom aerodromu bile realizovane 304 avio-operacije, dok je u junu bilo 376 letova. Porast je ostvaren i na polju karga. U junu je prevezeno 170.955 kg robe, što je više nego duplo u odnosu na isti mesec prošle godine.