Bogoljubu u NBA ugovor od blizu 10 miliona! Ovo je tek početak za budućeg lidera reprezentacija Srbije

Tokom noći između srede i četvrtka se pojavila informacija da je doskorašnji košarkaš Mege potpisao ugovor sa Milvokijem.

Baksi su odlučili da pruže poverenje Bogoljubu Markoviću nakon što je u ABA ligi proglašen za MVP-a, najbojeg mladog košarkaša i člana idealne petorke. U dresu Mege je u toku prethodne sezone beležio 18,9 poena, 8,9 skokova, 2,6 asistencija i po jednu ukradenu loptu i blokadu za blizu 32 minuta po utakmici. Milvoki je mladog košarkaša, koji će 12. jula proslaviti 21. rođendan, izabrao kao 47. pika na draftu 2025. godine, a sada je odlučio da ga definitivno dovede u