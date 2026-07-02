Čačak preplavljen turistima: Skoro 15.000 posetilaca za pet meseci obišlo grad na Zapadnoj Moravi, Atomska banja Gornja Trepča najposećenija lokacija

Kurir pre 2 minuta  |  Morava info
Čačak preplavljen turistima: Skoro 15.000 posetilaca za pet meseci obišlo grad na Zapadnoj Moravi, Atomska banja Gornja Trepča…

Čačak je u prvih pet meseci ove godine posetilo 14.773 turista, koji su ostvarili 44.884 noćenja, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Samo u maju zabeleženo je 4.554 dolaska turista i 12.632 noćenja. Od januara do maja u Čačku je boravilo 5.171 stranih turista, dok ih je u maju bilo 1.739. Prema broju registrovanih turista, Čačak se, izuzimajući najveće turističke centre, banje i planine, nalazi na osmom mestu u Srbiji. Najveći deo turističkog prometa u čačanskom kraju i dalje ostvaruje Atomska banja Gornja Trepča, koju je u prvih pet meseci posetilo 1.617 turista, među kojima je bilo 246 stranih
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Čačak preplavljen turistima: Skoro 15.000 posetilaca za pet meseci obišlo grad na Zapadnoj Moravi, Atomska banja Gornja Trepča…

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