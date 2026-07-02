Izmene u GSP saobraćaju do 15. avgusta: Zbog radova u Ulici Endija Vorhola, autobusi 56, 87, 89 i 511N menjaju trase

Tokom izvođenja radova na popravci kvara na kanalizacionoj mreži u Ulici Endija Vorhola (Čukarica), od 1. juna do 15. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na trotoaru i na kolovozu Ulice Endija Vorhola (desna kolovozna traka, gledano u smeru ka Vidikovcu), na delu od zone raskrsnice sa Valjevskom ulicom do kućnog broja 7. Tokom izvođenja radova vozila JLPP-a će se u zoni radova kretati levom kolovoznom trakom koja će biti dvosmerna za saobraćaj. Prilikom izvođenja ovih radova, privremeno se ukida autobusko stajalište „Valjevska” (šifra st.#1003 – smer ka Žarkovu) za linije 56, 87, 89 i 511N,