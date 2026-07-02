Izmene u GSP saobraćaju do 15. avgusta: Zbog radova u Ulici Endija Vorhola, autobusi 56, 87, 89 i 511N menjaju trase

Kurir pre 26 minuta  |  Beograd.rs
Izmene u GSP saobraćaju do 15. avgusta: Zbog radova u Ulici Endija Vorhola, autobusi 56, 87, 89 i 511N menjaju trase

Tokom izvođenja radova na popravci kvara na kanalizacionoj mreži u Ulici Endija Vorhola (Čukarica), od 1. juna do 15. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi se izvode na trotoaru i na kolovozu Ulice Endija Vorhola (desna kolovozna traka, gledano u smeru ka Vidikovcu), na delu od zone raskrsnice sa Valjevskom ulicom do kućnog broja 7. Tokom izvođenja radova vozila JLPP-a će se u zoni radova kretati levom kolovoznom trakom koja će biti dvosmerna za saobraćaj. Prilikom izvođenja ovih radova, privremeno se ukida autobusko stajalište „Valjevska” (šifra st.#1003 – smer ka Žarkovu) za linije 56, 87, 89 i 511N,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Faza 2 u ulici Braće Jerkovića sve do 15. jula: Ovo su nove trase autobusa 18, 18N, Ada 3, 50 i 80

Faza 2 u ulici Braće Jerkovića sve do 15. jula: Ovo su nove trase autobusa 18, 18N, Ada 3, 50 i 80

Kurir pre 1 sat
Radovi u Dunavskoj menjaju GSP trase do 31. jula: Evo odakle sada polaze autobusi 26, 26N i 401N

Radovi u Dunavskoj menjaju GSP trase do 31. jula: Evo odakle sada polaze autobusi 26, 26N i 401N

Kurir pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPŽarkovoizmene u saobraćaju

Beograd, najnovije vesti »

Poznate današnje lokacije za dobrovoljno davanje krvi: proverite gde možete pomoći

Poznate današnje lokacije za dobrovoljno davanje krvi: proverite gde možete pomoći

Kurir pre 1 minut
Počinje još jedno leto na Gardošu: Pripremljen program za sve generacije, evo i rasporeda po danima

Počinje još jedno leto na Gardošu: Pripremljen program za sve generacije, evo i rasporeda po danima

Kurir pre 4 minuta
Novi Beograd 15, Vračar 12 sati bez vode: Vodovod uputio hitan apel građanima zbog radova na cevovodu, obezbeđene i…

Novi Beograd 15, Vračar 12 sati bez vode: Vodovod uputio hitan apel građanima zbog radova na cevovodu, obezbeđene i auto-cisterne

Kurir pre 46 minuta
Izmene u GSP saobraćaju do 15. avgusta: Zbog radova u Ulici Endija Vorhola, autobusi 56, 87, 89 i 511N menjaju trase

Izmene u GSP saobraćaju do 15. avgusta: Zbog radova u Ulici Endija Vorhola, autobusi 56, 87, 89 i 511N menjaju trase

Kurir pre 26 minuta
Radovi u Dunavskoj menjaju GSP trase do 31. jula: Evo odakle sada polaze autobusi 26, 26N i 401N

Radovi u Dunavskoj menjaju GSP trase do 31. jula: Evo odakle sada polaze autobusi 26, 26N i 401N

Kurir pre 56 minuta