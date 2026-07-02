Kod dama - zanimljivo! Pegula, Benčič i Jović u trećem kolu Vimbldona, Andrejeva eliminisana

Kurir pre 1 sat
Kod dama - zanimljivo! Pegula, Benčič i Jović u trećem kolu Vimbldona, Andrejeva eliminisana
Meč je trajao sat i 30 minuta. Pegula je šest puta uzela servis španskoj teniserki, dok je Soribes Tormo osvojila četiri brejka. Pegula će u trećem kolu igrati protiv još jedne španske teniserke, 52. igračice sveta Džesike Bousas Maneiro. Peta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva nije uspela da se plasira u treće kolo, pošto je u drugom kolu izgubila od 38. igračice sveta Čehinje Barbore Krejčikove posle tri seta, 6:4, 5:7, 4:6. Meč je trajao dva sata i 44
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Novak Đoković: Kada igram ovako, onda sam srećan i uživam

Novak Đoković: Kada igram ovako, onda sam srećan i uživam

Danas pre 1 sat
Prošle godine je napravio veliko iznenađenje na Vimbldonu: Poznat Novakov potencijalni rival u trećem kolu

Prošle godine je napravio veliko iznenađenje na Vimbldonu: Poznat Novakov potencijalni rival u trećem kolu

Danas pre 1 sat
Kraj već u drugom kolu Vimbldona: Ispala šampionka Rolan Garosa

Kraj već u drugom kolu Vimbldona: Ispala šampionka Rolan Garosa

Danas pre 1 sat
Ceo vimbldon je zatečen! Evo šta je Novak Đoković uradio "nesrećnoj" devojci (video)

Ceo vimbldon je zatečen! Evo šta je Novak Đoković uradio "nesrećnoj" devojci (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vimbldon

Sport, najnovije vesti »

Bogoljub Marković novi košarkaš Milvoki Baksa

Bogoljub Marković novi košarkaš Milvoki Baksa

Danas pre 10 minuta
Belgija nakon velikog preokreta protiv Senegala do osmine finala Mundijala

Belgija nakon velikog preokreta protiv Senegala do osmine finala Mundijala

Danas pre 40 minuta
Senegal imao pobedu u rukama, a onda su im Lukaku i Tilemans srušili snove

Senegal imao pobedu u rukama, a onda su im Lukaku i Tilemans srušili snove

Euronews pre 15 minuta
Biće dosta bure - ovo je faul zbog kog je Belgija dobila penal i srušila Senegal za osminu finala Svetskog prvenstva VIDEO

Biće dosta bure - ovo je faul zbog kog je Belgija dobila penal i srušila Senegal za osminu finala Svetskog prvenstva VIDEO

Nova pre 15 minuta
Uživo: SAD - Bosna i Hercegovina: Barbarez promenio formaciju!

Uživo: SAD - Bosna i Hercegovina: Barbarez promenio formaciju!

Mondo pre 5 minuta