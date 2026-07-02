Kod dama - zanimljivo! Pegula, Benčič i Jović u trećem kolu Vimbldona, Andrejeva eliminisana

Meč je trajao sat i 30 minuta. Pegula je šest puta uzela servis španskoj teniserki, dok je Soribes Tormo osvojila četiri brejka. Pegula će u trećem kolu igrati protiv još jedne španske teniserke, 52. igračice sveta Džesike Bousas Maneiro. Peta teniserka sveta Ruskinja Mira Andrejeva nije uspela da se plasira u treće kolo, pošto je u drugom kolu izgubila od 38. igračice sveta Čehinje Barbore Krejčikove posle tri seta, 6:4, 5:7, 4:6. Meč je trajao dva sata i 44