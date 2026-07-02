Nakon vrelih poza u pesku niko ni ne gleda šta joj piše na dresu: Stigla na Mundijal, skinula se u minijaturni bikini pa pokazala koji fudbaleri su joj favoriti

Italijansko-američka manekenka i fudbalski sudija Klaudija Romani još jednom je priredila šou na plaži u Majamiju, koji mnogi obožavaoci već opisuju kao potpuno isforsiran i neprijatan.

Nakon što je njena rodna Italija doživela potpuni krah u utakmici protiv Bosne i Hercegovine i ostala bez plasmana na Svetsko prvenstvo koje se odigrava u Meksiku, Kanadi i SAD, ova manekenka je odmah promenila kurs. Kladija Romani promenila tim: Od italijanskog neuspeha do američkog dresa Na pesku Floride pozirala je bez stida u dresu Sjedinjenih Američkih Država i sa zvaničnim FIFA peškirom, jasno stavljajući do znanja da joj lojalnost jednoj reprezentaciji ne