"Ne igram za reprezentaciju dok je ovaj stručni štab vodi" Opšti haos na Mundijalu - fudbaler izneo prljav veš i žestoko pripretio: Uskoro ću reći neke stvari!

Epski preokret Belgije i eliminacija Senegala sa Svetskog prvenstva označili su vrhunac tragedije za afričku selekciju.

Međutim, ona prava, prljava drama unutar tima rasplamsala se tek nakon što se začuo poslednji sudijski zvižduk. U taboru senegalske reprezentacije buknula je klasična sportska pobuna. Fitilj je upalio Pape Gej šokantnom porukom javnosti - njegova noga u nacionalni tim više kročiti neće dokle god je aktuelni stručni štab na funkciji! Imali su Senegalci sve u svojim rukama protiv Belgijanaca: dominantnu igru, rezultat od 2:0 i vizu za narednu fazu. Sve je to