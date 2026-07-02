Novi Beograd 15, Vračar 12 sati bez vode: Vodovod uputio hitan apel građanima zbog radova na cevovodu, obezbeđene i auto-cisterne

Kurir pre 46 minuta
Novi Beograd 15, Vračar 12 sati bez vode: Vodovod uputio hitan apel građanima zbog radova na cevovodu, obezbeđene i…

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, danas dolazi do planiranih isključenja vode u delovima Vračara i Novog Beograda, saopštilo je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Na Vračaru će bez vode ostati potrošači u Skerlićevoj ulici, u periodu od 8.00 do 20.00 sati. Za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna sa pijaćom vodom, a građanima se preporučuje da unapred pripreme neophodne zalihe za piće i osnovne potrebe. Na Novom Beogradu, zbog istih radova, isključenja će trajati od 9.00 do 24.00 sata, a bez vode će biti potrošači u Vinogradskoj ulici, u Vojvođanskoj (od broja 98 do 152) i na Surčinskom putu (od broja 3 do 7). Pored
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