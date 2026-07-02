Potop u Trsteniku! Snažno nevreme pogodilo Rasinski okrug: Sela pretrpela ogromnu štetu, pogledajte prizore iz dvorišta u Velikoj Drenovi (video)

Snažno nevreme praćeno olujnim vetrom i gradom pogodilo je Rasinski okrug, a najveću štetu pretrpelo je selo Velika Drenova.

Republički hidrometeorološki zavod ranije danas objavio je za celu opštinu Trstenik upozorenje za snažno nevreme praćeno olujnim vetrom i gradom uz prognozirane pljuskove sa grmljavinom uz visok indeks vlažnosti vazduha. Podsetimo, širi region opštine Trstenik redovno trpi posledice teških letnjih nepogoda praćenih olujnim vetrom i gradom, koje nanose ogromne štete lokalnoj poljoprivredi. Početkom juna celu opštinu Trstenik zahvatilo je stravično nevreme. Tom