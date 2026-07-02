"Rama mora u zatvor": Policija bacila suzavac na učesnike antivladine "Flamingo revolucije" u Tirani

Kurir pre 5 sati  |  Beta
"Rama mora u zatvor": Policija bacila suzavac na učesnike antivladine "Flamingo revolucije" u Tirani

Nekoliko stotina demonstranata danas je ispred Parlamenta Albanije u Tirani zahtevalo ostavku premijera skandirajući "Rama mora u zatvor".

Neki su bacali kamenje, jaja i plastične flaše na policiju i razbili automobil policije koja ih je rasterala suzavcem, biber-sprejem i vodenim topom. Vlasti su saopštile da je 12 policajaca povređeno, a 18 demonstranata privedeno. Antivladine demonstracije su deo višenedeljnih protesta izazvanih planom zeta američkog predsednika Donalda Trampa, Džareda Kušnera, za izgradnju luksuznog letovališta na jednom zaštićenom primorskom ekotopu - u Laguni Narta na krajnjem
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Radio sto plus pre 2 sata
Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Radio sto plus pre 3 sata
Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Radio sto plus pre 2 sata
Policija suzavcem protiv antivladine Flamingo revolucije u Tirani (FOTO)

Policija suzavcem protiv antivladine Flamingo revolucije u Tirani (FOTO)

Insajder pre 4 sati
Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Radio sto plus pre 4 sati
Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Radio sto plus pre 3 sata
Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Tirana: Policija suzavcem protiv demonstranata u ‘Flamingo revoluciji’

Radio sto plus pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AlbanijaTiranaDonald Tramp

Društvo, najnovije vesti »

Uhapšene tri osobe zbog nelegalne eksploatacije peska i šljunka u priobalju Drine

Uhapšene tri osobe zbog nelegalne eksploatacije peska i šljunka u priobalju Drine

Danas pre 30 minuta
I kriminalci devedesetih su imali više morala

I kriminalci devedesetih su imali više morala

Radar pre 34 minuta
Vremeplov: Preminuo Dušan Popov, prvi glavni urednik Televizije Novi Sad

Vremeplov: Preminuo Dušan Popov, prvi glavni urednik Televizije Novi Sad

RTV pre 24 minuta
Obmana javnosti tačnim podacima

Obmana javnosti tačnim podacima

Radar pre 34 minuta
Gori putnički voz na pruzi Niš-Svrljig, putnici izašli na vreme

Gori putnički voz na pruzi Niš-Svrljig, putnici izašli na vreme

Danas pre 40 minuta