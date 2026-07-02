"Rama mora u zatvor": Policija bacila suzavac na učesnike antivladine "Flamingo revolucije" u Tirani

Nekoliko stotina demonstranata danas je ispred Parlamenta Albanije u Tirani zahtevalo ostavku premijera skandirajući "Rama mora u zatvor".

Neki su bacali kamenje, jaja i plastične flaše na policiju i razbili automobil policije koja ih je rasterala suzavcem, biber-sprejem i vodenim topom. Vlasti su saopštile da je 12 policajaca povređeno, a 18 demonstranata privedeno. Antivladine demonstracije su deo višenedeljnih protesta izazvanih planom zeta američkog predsednika Donalda Trampa, Džareda Kušnera, za izgradnju luksuznog letovališta na jednom zaštićenom primorskom ekotopu - u Laguni Narta na krajnjem