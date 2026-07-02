Rusija razorila Kijev! U jednom od najžešćih napada ispaljeno 500 dronova i 70 balističkih raketa, broj mrtvih porastao na 21! (video, foto)

Kurir pre 1 sat  |  Unian
Rusija razorila Kijev! U jednom od najžešćih napada ispaljeno 500 dronova i 70 balističkih raketa, broj mrtvih porastao na 21…

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 25, dok se veruje da se još najmanje devet osoba nalazi pod ruševinama jedne od pogođenih stambenih zgrada, saopštila je danas Državna služba Ukrajine za vanredne situacije.

Načelnik službe za vanredne situacije Andrij Danik rekao je novinarima da će spasilačke operacije biti nastavljene i tokom noći, prenosi Unian. "Ukoliko ne bude novih neprijateljskih napada, radove ćemo završiti u relativno kratkom roku", rekao je Danik. Prema njegovim rečima, na više lokacija širom Kijeva angažovano je više od 600 vatrogasaca i spasilaca, dok se operacije trenutno odvijaju na četiri aktivna mesta pogođena napadom. Na jednoj od najteže pogođenih
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