SAD - Bosna i Hercegovina: Moglo je sve da bude rešeno! Haos na kraju prvog poluvremena

Kurir pre 12 minuta
SAD - Bosna i Hercegovina: Moglo je sve da bude rešeno! Haos na kraju prvog poluvremena

Od najnovijeg Hronološki Amerikanci su Alajbegovića, praktično, šutirali dok je bio na travi, a sve u želi da dođu do lopte koja je bila ispod mladog igrača BiH, to je izazvalo velike tenzije na terenu.

Posle 10 minuta nadoknade, sudija iz Brazila je svirao kraj prvog poluvremena. Balogun promašuje ogromnu priliku. Pogodio je prečku sa svega 5-6 metara. Zasluženo... Balogun koristi veliku grešku Radeljića i pogađa kroz noge golmana BiH - 1:0. SAD dođe do 20-tak metara od gola Bosne, ali više od toga - ne mogu. Balogun je bio u ofsajdu pre nego što je postigao gol. Ništa od vođstva domaćina. Izuzetno dosadnih pola sata meča. Amerika ima inicijativu, ali bez
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