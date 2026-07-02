San je završen - Bosna ispala sa Mundijala! Ne pomaže ni igrač više čak 40 minuta, Amerika lagano prošla dalje...

Kurir pre 9 minuta
San je završen - Bosna ispala sa Mundijala! Ne pomaže ni igrač više čak 40 minuta, Amerika lagano prošla dalje...

Od najnovijeg Hronološki Napadala je BiH, ali nije mogla ni do počasnog gola.

Tilman pogađa sa 20-tak metara iskosa iz slobodnog udarca. Amerika vodi - 2:0. Sa igračem manje... Amerika se očekivano povukla, ali napadi Bosne i Hercegovine još nisu poznati. Balogun je jako neoprezno zgazio Muharemovića. Posle pregleda snimka arbitar iz Brazila je isključio američkog napadača. Apsolutno ništa vredno pomena nismo videli od starta nastavka. Ogroman problem za BiH, Edin Džeko je morao da napusti igru zbog povrede... Amerikanci su Alajbegovića,
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