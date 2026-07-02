Zelenski najavio osvetu: Rusija će dobiti pravedan odgovor zbog masovnog napada na Kijev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da će Rusija "bez sumnje" dobiti odgovor na sinoćnji masovni napad na Kijev. "Mi smo za pravedan mir, pravedan kraj rata, i dok ga ne bude – za pravedne odgovore", rekao je Zelenski kada su ga pitali da li će sada biti odgovora usmerenog na Moskvu.

Dodao je da da su partneri ispunili svoja obećanja na vreme, Ukrajina danas ne bi imala toliko žrtava. Verovatno je da se ovo odnosi na isporuke sistema protivvazdušne odbrane, čiji nedostatak je i dalje problem za Ukrajinu. Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 21, dok se veruje da se još najmanje devet osoba nalazi pod ruševinama jedne od pogođenih stambenih zgrada, saopštila je danas Državna služba Ukrajine za vanredne situacije. Gradonačelnik