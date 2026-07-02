ANEM i SafeJournalists upozorili na nove pretnje smrću Marku Vojkoviću, traže hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje ih je uputio

Moj Novi Sad pre 2 sata
ANEM i SafeJournalists upozorili na nove pretnje smrću Marku Vojkoviću, traže hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje…

Više medijskih udruženja oštro je osudilo najnovije pretnje smrću upućene Marku Vidojkoviću i zatražilo hitnu reakciju nadležnih.

Autor emisije “Dobar loš zao”, pisac i kolumnista Danasa Marko Vidojković dobio je nove pretnje smrću na društvenoj mreži Fejsbuk, koje je Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) prijavila Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. – Vidojković je, naime, dobio u inboks poruke s naloga Simic Dobri u kojima piše: “Je*em ti mamicu ustašku” i “Go*no jedno smrdljivi dofji u Srbiju je*am ti mater olosku ti ces priznati kosovo ti li ces mi prodati moju kuci kuci
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