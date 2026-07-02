Džeko ukrao Ronaldu rekord Mundijala: "Dijamant" uradio nešto što nije niko u istoriji

Edin Džeko je izašao na teren u šesnaestini finala Svetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država i ušao u istoriju.

On je postao prvi fudbaler stariji od 40 godina koji je nastupio na nokaut meču Mundijala. Naravno, ako računamo samo igrače u polju, a ne golmane. Sa 40 godina i 106 dana on je upisao svoj 151. nastup za Bosnu i Hercegovinu, a ostao je na terenu do 50. minuta kada je osetio probleme sa kolenom i morao je napolje. Tada je rešio Barbarez da menja formaciju, pa je umesto njega uveo momka rođenog u SAD Esmira Bajraktarevića. Naravno, očekuje se da se i Kristijano