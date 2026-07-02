Nova teška nesreća u Beogradu: Povređeno dete (2) u sudaru

U saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu povređeno je dete staro dve godine, saznaju mediji nezvanično.

Nesreća se desila na uglu ulica Jurija Gagarina i Omladinskih brigada, gde je došlo do sudara mešalice i automobila. Na mestu nesreće stvaraju se velike gužve. Podsetimo, u Ulici Salvadora Aljendea, kod autobuske okretnice na beogradskoj Karaburmi, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je povređen dečak (12), saznaju nezvanično mediji. BONUS VIDEO: ( Telegraf/MONDO)