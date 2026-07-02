RHMZ izdao niz hitnih upozorenja: Ovi delovi Srbije na udaru jakog nevremena, evo šta čeka Beograd

Mondo pre 4 sati  |  Marina Letić
RHMZ izdao niz hitnih upozorenja: Ovi delovi Srbije na udaru jakog nevremena, evo šta čeka Beograd
Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) u 15 časova i 30 minuta izdao je niz hitnih upozorenja za područje Srbije zbog nepogoda. "I u narednih sat, dva na području Vojvodine slabo pokretna konvektivna oblačnost usloviće lokalno veću količinu padavina, grmljavinu, ponegde i pojavu grada, kao i jak vetar u zoni najjačih padavina", navodi se u prvom upozorenju. "Jaka konvektivna oblačnost sa istoka Srema i juga Banata sporo se premešta i širi prvo ka severnim
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