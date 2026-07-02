Uživo: SAD - Bosna i Hercegovina: Barbarez promenio formaciju!

Nakon dramatičnih mečeva Engleske i DR Konga, kao i Belgije i Senegala, oni najuporniji ostaće da gledaju i duel Bosne i Herceogivne i SAD od 2 časa posle ponoći na Mundijalu. Čekamo! SAD: Frise - Dest, Ričards, Rim, Friman Robinson - Adams, Mekeni, Tilman - Pulišić, Balogun BIH: Dedić., Katić, Muharemović, Radeljić, Dedić - Gigović, Šunjić - Demirović, Džeko, Alajbegović Tada počinje meč SAD i Bosne i Hercegovine u nokaut fazi Svetskog pervenstva.