Uživo: SAD - Bosna i Hercegovina: Barbarez promenio formaciju!

Mondo pre 5 minuta  |  Nikola Lalović
Uživo: SAD - Bosna i Hercegovina: Barbarez promenio formaciju!
Nakon dramatičnih mečeva Engleske i DR Konga, kao i Belgije i Senegala, oni najuporniji ostaće da gledaju i duel Bosne i Herceogivne i SAD od 2 časa posle ponoći na Mundijalu. Čekamo! SAD: Frise - Dest, Ričards, Rim, Friman Robinson - Adams, Mekeni, Tilman - Pulišić, Balogun BIH: Dedić., Katić, Muharemović, Radeljić, Dedić - Gigović, Šunjić - Demirović, Džeko, Alajbegović Tada počinje meč SAD i Bosne i Hercegovine u nokaut fazi Svetskog pervenstva.
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