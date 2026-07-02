Ministarka: „Od januara do maja ove godine porast broja živorođenih i pad broja umrlih“

Prema podacima statistike Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji se od januara do maja 2026. godine, beleži rast živorođenih od 709, odnosdno 3,2 odsto, kao i pad umrlih od 351, odnosno 0,9 odsto u poređenju sa istim periodom prethodnih godina, izjavila je danas minstarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.

Ona je na konferenciji za novinare povodom Svetskog dana stanovništva kazala da ti podaci ne znače nužno da će država sa pozitivnim trendom završiti godinu, ali da "daje nadu". Žarić Kovačević je izjavila da je usvojena analiza demografskog stanja, te da je data preporuka da se intenzivira dalji rad na izradi strategije demografskog razvoja za period od 2026. do 2036. godine. Ministarka je dodala da je jedan od ciljeva te strategije razvoj ljudskog kapitala. "Ovo