Novi bilans: U ruskom napadu prošle noći na Kijev poginula 21 osoba

Ukrajinska služba spasavanja saopštila je danas na društvenim mrežama da je 21 osoba stradala u ruskom napadu na Kijev tokom prethodne noći.

Služba je dodala da je 85 ljudi povređeno, od kojih dvoje dece. U prethodnom bilansu je bilo 17 mrtvih i 90 povređenih. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je ranije danas da će sutra biti dan žalosti. "To je najmasovniji napad na Kijev od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine", objavio je Kličko na društvenim mrežama. Ukrajinske službe spasavanja navele su da se nastavlja potraga za preživelima ispod ruševina uništenih zgrada. ***