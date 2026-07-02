SSP pita: Da li je predsednik države nadležan da promoviše lekove i daje zdravstvene savete?

Odbornica Stranke slobode i pravde (SSP) u Skupštini grada Kragujevca Gordana Živanović upitala je da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nadležan da promoviše lekove i daje zdravstvene savete građanima, saopštila je danas ta stranka. "Poslednjih dana svedočimo nesvakidašnjoj praksi da predsednik države u javnosti promoviše određene lekove i daje preporuke koje spadaju u domen zdravstvene struke. Da li je reč o novoj ulozi predsednika ili je zdravstveni sistem