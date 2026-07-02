SSP pita da li je predsednik države nadležan da promoviše lekove i daje zdravstvene savete

N1 Info pre 35 minuta  |  Beta
SSP pita da li je predsednik države nadležan da promoviše lekove i daje zdravstvene savete
Odbornica Stranke slobode i pravde (SSP) u Skupštini grada Kragujevca Gordana Živanović upitala je da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nadležan da promoviše lekove i daje zdravstvene savete građanima, saopštila je danas ta stranka. "Poslednjih dana svedočimo nesvakidašnjoj praksi da predsednik države u javnosti promoviše određene lekove i daje preporuke koje spadaju u domen zdravstvene struke. Da li je reč o novoj ulozi predsednika ili je zdravstveni sistem
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