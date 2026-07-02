Poslanik ZLF podržao poziv Miroslava Aleksića na dogovor o strategiji

Narodni poslanik Zeleno-levog fronta Rastislav Dinić podržao je poziv predsednika Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića na dijalog i dogovor o sinergiji između svih opozicionih aktera, piše Danas.

Dinić je podelio Aleksićev poziv i podržao ga napisavši „Bravo! Razgovor, dogovor i zajednička strategija su put do pobede“. Bravo @MiikiAleksic ! Razgovor, dogovor i zajednička strategija su put do pobede. https://t.co/mFtzugaJqi — Rastislav Dinić (@DinicRastislav) July 2, 2026 Aleksić je u svom saopštenju istakao da je formula za pobedu zajednički front opozicije i studenata, ali da mu se, nažalost, čini da za to još nema dovoljno volje i dodaje da je uveren da