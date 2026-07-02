(Foto) Selektor reprezentacije BiH u suzama nakon eliminacije: Volim ove momke, zaslužuju sve pohvale

Newsmax Balkans pre 19 minuta
(Foto) Selektor reprezentacije BiH u suzama nakon eliminacije: Volim ove momke, zaslužuju sve pohvale

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na Svetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država 2:0 u šesnaestini finala, a selektor Sergej Barbarez emotivno je govorio nakon meča.

Barbarez je pre izjave poveo svoje igrače do navijača, gde im se zahvalio i u suzama napustio teren. Foto: AP/Julio Cortez Foto: AP/Julio Cortez Foto: AP/Julio Cortez Foto: AP/Julio Cortez Selektor BiH nije uspeo da sakrije emocije posle eliminacije, pa je sa suzama u očima istakao ponos na svoje igrače, naglasivši da su dali maksimum u teškom meču protiv domaćina. "Kad izgubite znači da uvek nešto fali. U nezgodnom momentu smo primili gol iz naše greške", iskren
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