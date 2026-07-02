Promenljivo oblačno, svežije i nestabilno: Temperature do 29 stepeni

Newsmax Balkans pre 42 minuta  |  Newsmax Balkans
Promenljivo oblačno, svežije i nestabilno: Temperature do 29 stepeni

U Srbiji će biti promenljivo oblačno, svežije i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i zapadnoj Srbiji kratkotrajno i jak severni i severozapadni, a temperature će se kretati od 17 do 29 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti obilniji, a najviša dnevna temperatura biće oko 27 stepeni.
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