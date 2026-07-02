RHMZ izdao upozorenje: Srbiji preti nevreme, grad i olujni udari vetra

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
RHMZ izdao upozorenje: Srbiji preti nevreme, grad i olujni udari vetra

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode, dok je za područje Beograda izdato upozorenje na lokalno obilnije pljuskove sa grmljavinom.

"Promenljivo i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar", navodi se u upozorenju za područje cele Srbije, koje je objavljeno na internet stranici RHMZ. RHMZ navodi i da će se na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.
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