Snažno nevreme pogodilo Hrvatsku: Poplave i oborena stabla širom zemlje, oštećen krov sportske dvorane

Olujno nevreme zahvatilo je delove Hrvatske, obaralo stabla i izazvalo poplave, dok je u Orahovici snažan vetar podigao deo krova sportske dvorane. U pojedinim krajevima temperatura je za sat vremena pala čak 15 stepeni.

Nevreme koje je tokom protekle noći i popodneva zahvatilo Hrvatsku donelo je obilne padavine i olujni vetar koji je rušio stabla u više gradova, a najveća šteta pričinjena je u Orahovici, gde je vetar podigao deo krova školske sportske dvorane. Vatrogasci su intervenisali i zbog poplavljenih podruma. U pojedinim delovima Hrvatske temperatura je za samo sat vremena nakon početka nevremena pala za 15 stepeni, prenosi Indeks. Virovitičko-podravska županija saopštila