RHMZ izdao hitno upozorenje za Beograd: Stižu pljuskovi, grmljavina i olujni vetar

Republički hidrometeoroloski zavod (RHMZ) izdao je nešto posle 15 časova hitno upozorenje za područje Beograda na veću količinu padavina u naredna dva sata.

U narednih sat vremena do dva na području Beograda može se očekivati veća količina padavina, grmljavina i jak vetar u zoni padavina budući da se jaka konvektivna oblačnost sa istoka Srema i juga Banata sporo premešta i širi prvo ka severnim delovima Beograda, ka Batajnici, Padinskoj Skeli i Borči, navedeno je na sajtu RHMZ-a. Prethodno je RHMZ izdao upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode. Kako je navedeno, danas će biti promenljivo i nestabilno sa