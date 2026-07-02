RHMZ izdao hitno upozorenje za Beograd: Stižu pljuskovi, grmljavina i olujni vetar

NIN pre 25 minuta  |  Tanjug
RHMZ izdao hitno upozorenje za Beograd: Stižu pljuskovi, grmljavina i olujni vetar

Republički hidrometeoroloski zavod (RHMZ) izdao je nešto posle 15 časova hitno upozorenje za područje Beograda na veću količinu padavina u naredna dva sata.

U narednih sat vremena do dva na području Beograda može se očekivati veća količina padavina, grmljavina i jak vetar u zoni padavina budući da se jaka konvektivna oblačnost sa istoka Srema i juga Banata sporo premešta i širi prvo ka severnim delovima Beograda, ka Batajnici, Padinskoj Skeli i Borči, navedeno je na sajtu RHMZ-a. Prethodno je RHMZ izdao upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode. Kako je navedeno, danas će biti promenljivo i nestabilno sa
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