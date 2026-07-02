Srbija gubi do 400 miliona evra novca EU samo do kraja ove godine

Nova ekonomija pre 3 sata
Srbija gubi do 400 miliona evra novca EU samo do kraja ove godine

Da je Srbiju stislo sa svih strana jer sarađuje sa svim stranama, upozoravaju geostratezi već godinama.

Ekonomija danas umnogome zavisi od geopolitike i međunarodnih odnosa, pa se Beograd našao u procepu između američkih sankcija NIS-u, naplate karbonske takse iz Evrope, smanjenih kvota za čelik, sankcija za Bor, mnogo manjih investicija iz Kine, ali i celog sveta, i poslednja vest je da država ostaje bez jednog dela novca iz Plana za rast za Zapadni Balkan. Ekonomija je zbog svega navedenog u lošijem položaju, predviđa se manji rast BDP-a, a sve u godini kada vlast
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