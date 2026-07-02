Balogun ovog puta nezadrživ, SAD vode nakon katastrofalne reakcije odbrane BiH

Fudbaleri SAD i Bosne i Hercegovine od 2.00 odmeriće snage na stadionu u San Francisku u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

Pobednik ovog duela odmeriće snage sa ekipom Belgije, koja je nakon neverovatnog preokreta bila bolja od Senegala sa 3:2, iako su gubili 2:0 do 86. minuta. Po završetku ove utakmice dobićemo i peti par u osmini finala. Prva četiri čine Brazil - Norveška, Francuska - Paragvaj, Kanada - Maroko i Engleska - Meksiko. Došlo je do sukoba dve strane nakon jednog duela na sredini terena, gotovo svi igrači su učestvovali u međusobnom guranju, a situacija je potrajala par