Balogun ovog puta nezadrživ, SAD vode nakon katastrofalne reakcije odbrane BiH

Nova pre 12 minuta
Balogun ovog puta nezadrživ, SAD vode nakon katastrofalne reakcije odbrane BiH

Fudbaleri SAD i Bosne i Hercegovine od 2.00 odmeriće snage na stadionu u San Francisku u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

Pobednik ovog duela odmeriće snage sa ekipom Belgije, koja je nakon neverovatnog preokreta bila bolja od Senegala sa 3:2, iako su gubili 2:0 do 86. minuta. Po završetku ove utakmice dobićemo i peti par u osmini finala. Prva četiri čine Brazil - Norveška, Francuska - Paragvaj, Kanada - Maroko i Engleska - Meksiko. Došlo je do sukoba dve strane nakon jednog duela na sredini terena, gotovo svi igrači su učestvovali u međusobnom guranju, a situacija je potrajala par
Otvori na nova.rs

Pročitajte još

SAD - Bosna i Hercegovina: Moglo je sve da bude rešeno! Haos na kraju prvog poluvremena

SAD - Bosna i Hercegovina: Moglo je sve da bude rešeno! Haos na kraju prvog poluvremena

Kurir pre 12 minuta
Prenos, SAD - BiH: Ovog puta nema ofsajda, Bosna gubi

Prenos, SAD - BiH: Ovog puta nema ofsajda, Bosna gubi

Večernje novosti pre 12 minuta
Ovako je Bosna i Hercegovina primila gol, Amerikanac imao mnogo sreće

Ovako je Bosna i Hercegovina primila gol, Amerikanac imao mnogo sreće

Telegraf pre 11 minuta
Legenda BiH došla na istorijski meč: Kamera ga snimila, mnogi ga nisu prepoznali, ličio na holivudskog glumca

Legenda BiH došla na istorijski meč: Kamera ga snimila, mnogi ga nisu prepoznali, ličio na holivudskog glumca

Telegraf pre 11 minuta
Belgija nakon velikog preokreta protiv Senegala do osmine finala Mundijala

Belgija nakon velikog preokreta protiv Senegala do osmine finala Mundijala

Danas pre 1 sat
Tilemans: Veoma sam ponosan što sam kapiten ovog tima

Tilemans: Veoma sam ponosan što sam kapiten ovog tima

Radio sto plus pre 47 minuta
Uživo: SAD - Bosna i Hercegovina: Barbarez promenio formaciju!

Uživo: SAD - Bosna i Hercegovina: Barbarez promenio formaciju!

Mondo pre 1 sat

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaBrazilMarokoKanadaEngleskaBelgijaMeksikoNorveškaFrancuska

Najnovije vesti »

SAD - Bosna i Hercegovina: Moglo je sve da bude rešeno! Haos na kraju prvog poluvremena

SAD - Bosna i Hercegovina: Moglo je sve da bude rešeno! Haos na kraju prvog poluvremena

Kurir pre 12 minuta
Balogun ovog puta nezadrživ, SAD vode nakon katastrofalne reakcije odbrane BiH

Balogun ovog puta nezadrživ, SAD vode nakon katastrofalne reakcije odbrane BiH

Nova pre 12 minuta
Čačak preplavljen turistima: Skoro 15.000 posetilaca za pet meseci obišlo grad na Zapadnoj Moravi, Atomska banja Gornja Trepča…

Čačak preplavljen turistima: Skoro 15.000 posetilaca za pet meseci obišlo grad na Zapadnoj Moravi, Atomska banja Gornja Trepča najposećenija lokacija

Kurir pre 2 minuta
Prenos, SAD - BiH: Ovog puta nema ofsajda, Bosna gubi

Prenos, SAD - BiH: Ovog puta nema ofsajda, Bosna gubi

Večernje novosti pre 12 minuta
Ovako je Bosna i Hercegovina primila gol, Amerikanac imao mnogo sreće

Ovako je Bosna i Hercegovina primila gol, Amerikanac imao mnogo sreće

Telegraf pre 11 minuta