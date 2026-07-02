Broker: Država prodala udeo u Energoprojektu firmi Napred razvoj, otvoren put za prinudan otkup

Nova pre 1 sat
Broker: Država prodala udeo u Energoprojektu firmi Napred razvoj, otvoren put za prinudan otkup

Kompanija Napred razvoj preuzela je putem javne ponude 3,7 miliona akcija (odnosno 34,6 odsto akcija) firme Energoprojekt holdinga, čime je država, kao vlasnik trećine akcija, pristala da proda svoje akcije po ceni iz ponude od 452,30 dinara, objavila je brokerska kuća Momentum Securities.

Nakon završetka ponude, kompanija Napred razvoj poseduje 90,2 odsto akcija što joj omogućava da nakon odluke skupštine sprovede i prinudni otkup akcija od preostalih akcionara po spomenutoj ceni od 452,3 dinara. Na taj način, kako se navodi, nekada najveća domaća građevinska kompanija, biće istisnuta sa Beogradske berze po ceni koja odgovara tržišnoj kapitalizaciji kompanije od 4,9 milijardi dinara (41,8 miliona evra) Energoprojekt je u protekloj poslovnoj godini
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Brokerska kuća Momentum Securities: Država prodala udeo u Energoprojektu, otvoren put za prinudan otkup

Brokerska kuća Momentum Securities: Država prodala udeo u Energoprojektu, otvoren put za prinudan otkup

Insajder pre 1 sat
Broker: Država prodala udeo u Energoprojektu firmi Napred razvoj

Broker: Država prodala udeo u Energoprojektu firmi Napred razvoj

Forbes pre 34 minuta
Brokerska kuća: Država prodala udeo u Energoprojektu firmi Napred razvoj, otvoren put za prinudan otkup

Brokerska kuća: Država prodala udeo u Energoprojektu firmi Napred razvoj, otvoren put za prinudan otkup

Danas pre 49 minuta
Broker: Država prodala udeo u Energoprojektu firmi Napred razvoj, otvoren put za prinudan otkup

Broker: Država prodala udeo u Energoprojektu firmi Napred razvoj, otvoren put za prinudan otkup

Serbian News Media pre 54 minuta
Broker: Država prodala udeo u Energoprojektu firmi Napred razvoj, otvoren put za prinudan otkup

Broker: Država prodala udeo u Energoprojektu firmi Napred razvoj, otvoren put za prinudan otkup

Radio sto plus pre 29 minuta
Država prodala udeo u Energoprojektu, otvoren put za prinudan otkup

Država prodala udeo u Energoprojektu, otvoren put za prinudan otkup

Biznis i finansije pre 2 sata
Država prodala udeo u Energoprojektu: Evo šta to znači za male akcionare – sledi prinudan otkup akcija?

Država prodala udeo u Energoprojektu: Evo šta to znači za male akcionare – sledi prinudan otkup akcija?

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BerzaBeogradska berza

Ekonomija, najnovije vesti »

Banković (Sindikat "Centar" GSP): Vučić zamolio za još 48 sati

Banković (Sindikat "Centar" GSP): Vučić zamolio za još 48 sati

Insajder pre 23 minuta
Za infrastrukturu 14 izrazito nerazvijenih opština 87 miliona dinara

Za infrastrukturu 14 izrazito nerazvijenih opština 87 miliona dinara

RTV pre 19 minuta
Barac: Pregovori MOL-a i Gaspromnjefta o prodaji NIS-a tek počinju

Barac: Pregovori MOL-a i Gaspromnjefta o prodaji NIS-a tek počinju

RTV pre 4 minuta
Posle uvođenja evra promet na Bugarskoj berzi udvostručen

Posle uvođenja evra promet na Bugarskoj berzi udvostručen

Biznis i finansije pre 19 minuta
Zlato povećava dobitke nakon što su Warshovi komentari smanjili izglede za podizanje kamatnih stopa

Zlato povećava dobitke nakon što su Warshovi komentari smanjili izglede za podizanje kamatnih stopa

Bloomberg Adria pre 24 minuta