"Da li će Vučić sa funkcije predsednika preći na mesto lekara?"

Gordana Živanović, odbornica u skupštini grada Kragujevca i članica Gradskog odbora Stranke slobode i pravde navela je u saopštenju da poslednjih dana svedočimo nesvakidašnjoj praksi da predsednik države Aleksandar Vučić u javnosti promoviše određene lekove i daje preporuke koje spadaju u domen zdravstvene struke i postavlja pitanje da i je predsednik nadležan da promoviše lekove i daje zdravstvene savete građanima.

"Da li je reč o novoj ulozi predsednika ili je zdravstveni sistem ostao bez dovoljno lekara koji bi trebalo da budu jedini autoritet za ovakve preporuke?", pita Živanović. Kako je istakla, sa zabrinutošću pratimo javne nastupe u kojima se građanima praktično preporučuju određeni lekovi, uz navođenje da ih koristi i sam predsednik države, kao i isticanje njihovih cena i popusta. Živanović je naglasila i pozvala sve građane da slušaju savete svojih lekara, da