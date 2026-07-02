FOTO, VIDEO Krvava ruska odmazda u Kijevu: Raste broj mrtvih u jednom od najgorih napada, Peskov poslao jezivu poruku

Broj poginulih u noćašnjem masovnom ruskom raketnom i napadu dronovima na Kijev porastao je na najmanje 17, saopštile su ukrajinske službe za vanredne situacije, dok spasioci i dalje pretražuju ruševine uništenih zgrada u potrazi za preživelima.

Ruske snage tokom noći izvele su jedan od najvećih vazdušnih udara od početka rata, lansiravši ukupno 74 rakete i 496 dronova na ciljeve širom Ukrajine, saopštilo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Prema njihovim podacima, protivvazdušna odbrana oborila je većinu projektila, ali je 25 balističkih raketa i 12 dronova ipak pogodilo 33 različite lokacije. Najteže je pogođen Kijev, gde su projektili i dronovi izazvali velika razaranja stambenih zgrada, hotela i druge