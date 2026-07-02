Kraj američkog sna Bosne, Barbarez sa ekipom u suzama posle istorijskog nastupa

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoju bajku na Mundijalu porazom u šesnaestini finala od domaćina, selekcije SAD, rezultatom 2:0.

Iako je eliminacija na stadionu u Santa Klari donela tugu, izabranici Sergeja Barbareza vraćaju se kući uzdignute glave, bogatiji za neverovatnih 23,5 miliona dolara i sa istorijskim uspehom koji će ostati zlatnim slovima upisan u analima njihovog fudbala. Početak meča protekao je u dominaciji Amerikanaca u posedu lopte, ali je BiH stvorila prve ozbiljne prilike. Ipak, u 45. minutu odbrana je popustila. Nakon lošeg ispucavanja Vasilja i brze akcije domaćina, lopta