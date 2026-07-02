Nevreme pogodilo region: Vetar rušio stabla u Hrvatskoj, poplave i saobraćajni kolaps u Skoplju

Snažno nevreme koje je zahvatilo delove Hrvatske i Severne Makedonije izazvalo je brojne probleme. U Hrvatskoj je olujni vetar rušio stabla i oštetio objekte, dok su obilne padavine u Skoplju izazvale poplave i otežale saobraćaj. Istovremeno, u Hercegovini i južnom Podrinju zbog opasnosti od grada ispaljeno je više od 150 protivgradnih raketa.

Olujno nevreme pogodilo je više mesta u Hrvatskoj. Prema saopštenju Virovitičko-podravske županije, snažan vetar obarao je stabla na području opštine Lukač, dok je nevreme zahvatilo i Martijanec kod Varaždina. Komandir Dobrovoljnog vatrogasnog društva Martijanec Mario Balaić izjavio je za HRT da su vatrogasci od početka nevremena, koje je počelo nešto posle 17 časova, intervenisali na više lokacija, uglavnom zbog oborenih stabala i poplavljenih podruma. Najviše su