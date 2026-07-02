"Nova" piše: EPS i prošle godine na prvom mestu po poslovnim prihodima

U novinama "Nova", u petak, pročitajte: Srbija kao "crna rupa" na mapi EU: Vlast ne haje što propušta priliku da Srbija od Brisela dobije desetine milijardi; Hoće li i promena vlasti u Srbiji otkriti da je Vučić poslovao po Orbanovom receptu; EPS i prošle godine na prvom mestu po poslovnim prihodima.

Premijer Mađarske otkriva da je prethodna vlada prikrivala stvarne razmere rupe u budžetu: Vučićevo poslovanje po Orbanovom receptu Iako vlast i predsednik Srbije, građane uveravaju da je državna kasa stabilna i da Srbija beleži rekordne ekonomske rezultate, rast troškova infrastrukturnih projekata, netransparentni ugovori, sve veće zaduživanje i upozorenja stručnjaka govore suprotno. Evropska komisija za Crnu Goru pripremila finansijski paket vredan 3,2 milijardi