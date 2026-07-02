Šta se desilo sa Jovom Lukićem? Postao heroj, pa presedeo Mundijal na klupi

Nova pre 3 sata
Šta se desilo sa Jovom Lukićem? Postao heroj, pa presedeo Mundijal na klupi

Fudbalska javnost u Bosni i Hercegovini ostala je donekle zatečena odlukama selektora Sergeja Barbareza, pošto je čovek koji je postigao prvi pogodak za „zmajeve” na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu dobio svega 12 minuta prostora u naredna tri susreta.

Pre početka planetarne smotre, malo ko je van užih fudbalskih krugova znao za Jovu Lukića, 27-godišnjeg napadača rođenog u Šapcu. Njegov profesionalni put bio je sve samo ne lagan i uobičajen, ali je zahvaljujući vanserijskoj sezoni u Rumuniji, gde je poneo titulu najboljeg strelca lige, obezbedio sebi mesto u avionu za Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu. Poverenje je opravdao već na premijeri protiv Kanade (1:1), kada se našao u startnoj postavi i u 21.
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