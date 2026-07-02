U Srbiji danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima

Nova pre 1 sat
U Srbiji danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima

U Srbiji će danas biti oblačno, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih pljuskova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, u Vojvodini i zapadnoj Srbiji kratkotrajno i jak severni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 17 do 21, a najviša od 24 do 29 stepeni. U Beogradu će biti oblačno, svežije i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će sredinom dana i posle podne lokalno biti obilniji. Najniža temperatura oko 21, a najviša oko 27 stepeni.
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