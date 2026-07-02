Užasan start i direktan crveni karton: Gori faul od ovog na Mundijalu nismo videli VIDEO

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je sa igračem više u duelu protiv SAD nakon što je Folarin Balogun dobio direktan crveni karton zbog divljačkog starta.

U toku je bio 64. minut kada je Balogun pokušao da dođe do jedne lopte u duelu sa Tarikom Muhamerovićem. Nije u tome uspeo, da bi u borbi za loptu krenuo đonom na rivala. Muhamerović je potom pao na teren, a sudija je dobio poziv iz VAR sobe, pregledao snimak i nije imao dileme - napadač SAD i strelac gola za prednost "jenkija" morao je da napusti teren. Snimak ovog divljačkog starta pogledajte ispod: